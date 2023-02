Heitinga na kaartenbal in slotfase: ’Ajax kan ook groots verliezen’

Toch kon Ajax maar slecht verwerken dat het uitgeschakeld werd in de Europa League, na de 0-0 van vorige week in Amsterdam. Edson Álvarez kreeg in blessuretijd twee gele kaarten. Ook Steven Berghuis, Dusan Tadic en Mohammed Kudus kregen een gele kaart in de extra tijd. En de gewisselde Steven Bergwijn wilde na het laatste fluitsignaal zelfs op de vuist met zijn tegenstanders.

„Ik weet niet waarom”, zei Heitinga. „Maar er kwamen zeker frustraties los. Misschien waren er ook wel frustraties over de manier waarop dit seizoen loopt. Natuurlijk zijn we niet tevreden. Het gaat niet zoals we willen. Dit is niet het Ajax van de laatste jaren. Het Ajax dat ons zo verwend heeft. Het zag er misschien niet goed allemaal uit maar we moeten het zeker niet groter maken dan het is.”

’Realiteit doet pijn’

Heitinga baalde verder van de nederlaag van Ajax. „Ik heb heel veel goede dingen gezien. Maar we zijn uitgeschakeld. Dat is de realiteit en dat doet ook pijn.”

Heitinga zag Ajax ongelukkig op achterstand komen. „We krijgen gewoon twee heel slechte goals tegen”, zei hij. „Die hebben ons heel veel pijn gedaan. Maar ik heb een strijdbaar Ajax gezien. Ik heb een ploeg gezien die met lef heeft gespeeld. Hier kunnen we echt mee verder.”

Ajax kwam in de 20e minuut ongelukkig op achterstand. Danilho Doekhi, vorig seizoen nog speler van Vitesse, kopte de bal van dichtbij op een arm van Calvin Bassey. Arbiter Ricardo de Burgos floot aanvankelijk niet voor een strafschop maar wees na een seintje van de videoscheidsrechter alsnog naar de stip. Robin Knoche benutte het buitenkansje (1-0).

„De scheidsrechter vond het eerst helemaal niets”, zei Heitinga. „En na heel lang kijken vond hij het toch wel wat. En bij die 2-0 gaat onze doelman Rulli helaas in de fout. Maar hij is ook de keeper die ons de laatste weken zoveel vertrouwen heeft gegeven. We maken 2-1 maar laten ons dan toch weer verrassen na een hoekschop. Daar zijn ze zo goed in. Jammer dat Kudus die 3-2 niet maakte. Dat had ik het nog wel willen zien. Ik heb daarna nog van alles geprobeerd met wissels. Maar het zat er niet meer in.”

’Ajax onwaardig’

Kenneth Taylor was niet te spreken over de uitschakeling. „Het is ’Ajax onwaardig’ dat we hier worden uitgeschakeld”, zei de middenvelder vlak na de wedstrijd. „Maar ik denk dat Union Berlin de wedstrijd heeft gekregen die ze wilden. Dat hebben we niet kunnen voorkomen.”

„We krijgen in de eerste helft twee ongelukkige goals tegen”, zei Taylor. „Bassey krijgt een strafschop tegen omdat hij de bal op een arm krijgt. Hij kan daar weinig aan doen. En die 2-0 was ook niet lekker”, doelde hij op een blunder van doelman Gerónimo Rulli.

„Daarna hebben we het nog wel geprobeerd”, zei Taylor. „Maar we kregen toen wel een wedstrijd die we konden verwachten. Zij hoefden niet meer en komen dan ook nog op 3-1 na een hoekschop. Daar zijn ze echt goed in.”

Taylor zag het duel in de slotfase nog ontsporen. „Ik weet niet waarom hij boos was. Maar ik heb iedereen uit elkaar proberen te halen. Volgens mij was alles weer snel gesust. Maar ook in zulke momenten moeten we misschien slimmer zijn.”

Trainer Fischer ziet Union Berlin gelukkig van Ajax winnen

Trainer Urs Fischer kon zijn geluk niet op na de zege van zijn 1. FC Union Berlin op Ajax in de tussenronde van de Europa League. „De waanzin gaat verder”, doelde hij op een plek in de achtste finales. „Ik zal eerlijk zijn. Ik kan het nog steeds niet geloven.”

Union Berlin promoveerde in 2019 naar de Bundesliga en staat daar nu in punten gelijk met Bayern München en Borussia Dortmund. De club vierde met de uitschakeling van Ajax het grootste Europese succes uit de geschiedenis. „Ik moet wel eerlijk zijn”, zei Fischer. „We hebben net wel geluk gehad tegen Ajax.”

„We scoorden op het juiste moment, al waren de 1-0 en 2-0 best gelukkig”, zei Fischer. „En na die 2-1 van Kudus maken we meteen 3-1. Maar we moeten ook eerlijk zijn. Ajax bracht ons met veel snelle positiewisselingen echt in de problemen. En gelukkig maakte Kudus niet de 3-2. Want dan was het heel moeilijk voor ons geworden. Maar goed, wij gaan verder. We kunnen alleen nog maar goede tegenstanders loten.”