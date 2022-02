Eerste speelminuten Eriksen bij Brentford na hartstilstand op EK

Het is de eerste keer dat de Deen in actie komt in een officieel duel, sinds hij de afgelopen zomer op de Europese titelstrijd werd getroffen door een hartstilstand. Eriksen had geen basisplaats, maar kwam in de 52e minuut in het veld voor zijn landgenoot Mathias Jensen.

Brentford-trainer Thomas Frank liet eerder weten dat eerste speelminuten van de Deense middenvelder „een grote dag is, voor ons, voor hem en voor zijn familie.”

