Vincent Wevers: ’De sport heeft verloren’

De kantonrechter oordeelde op 18 juni dat de KNGU Wevers moest opnemen in de olympische staf, omdat in zijn arbeidsovereenkomst staat dat hij als coach lid is van het begeleidingsteam op grote evenementen. Maar het gerechtshof kijkt daar dus anders tegenaan. „Het besluit is niet in strijd met de norm van goed werkgeverschap”, zo schrijft het hof in het vonnis. „Deelname aan het begeleidingsteam is geen overeengekomen arbeidsvoorwaarde. De sportbond is verantwoordelijk voor de samenstelling van het begeleidingsteam.”

Tevredenheid dus bij de turnbond, die de staf al in april had samengesteld zonder Wevers. Bondscoach Bram van Bokhoven, de Amerikaanse Aimee Boorman en José van der Veen gaan de zes Nederlandse turnsters (inclusief de twee reserves) in Tokio begeleiden. Wevers (trainer van zijn dochters Lieke en Sanne, Vera van Pol en Naomi Visser) zal thuis moeten blijven. Dit omdat hij is beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag in het verleden en het Instituut voor Sportrechtspraak onderzoek naar hem doet. „Ik ben teleurgesteld”, laat Wevers in een reactie weten.

„Niet zozeer voor mezelf, maar meer voor de leden van het team dat naar de Olympische Spelen gaat. In mijn ogen komt dit besluit het vertrouwen en de veiligheid van de sporter niet ten goede. In die zin heeft de sport verloren. Het spreekt voor zich dat ik de sporters tot het moment van vertrek naar Tokio zo goed mogelijk zal begeleiden.”

Meer wil Wevers vooralsnog niet kwijt: „Het is zaak dat de sporters de focus weer kunnen leggen daar waar het hoort; presteren in Tokio.”