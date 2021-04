Voormalig Ronde-winnaar Rolf Sørensen waarschuwt Mathieu van der Poel en Wout van Aert voor Kasper Asgreen

Kasper Asgreen komt als eerste over de finish in de Ronde van Vlaanderen. Mathieu van der Poel (achtergrond) wordt tweede. Ⓒ AP

OUDENAARDE - Ook de eerste Deense winnaar van de Ronde van Vlaanderen dacht niet meteen dat Kasper Asgreen zondagmiddag de Hoogmis zou winnen, toen hij zondag naar de streep reed met Mathieu van der Poel. ,,Het enige dat ik wist was dat deze jongen de meest coole guy is die ik ooit heb gezien’’, zegt Rolf Sørensen, die in 1997 Rabobank dolgelukkig maakte met zijn zege.