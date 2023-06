Ugalde treedt in voetspoor Ruiz

Na de winterstop heeft Ugalde routinier Ricky van Wolfswinkel uit de basis verdrongen. „Godzijdank speel ik nu en kan ik het elftal helpen door goals te maken. Ik heb veel zelfvertrouwen, omdat ik nu een aantal malen op rij heb gescoord. Als die eerste goal erin ligt, is het gemakkelijker om meer doelpunten te maken.”

"Dat ik het nu ook goed doe opent misschien de deur voor meer spelers uit Costa Rica"

Qua postuur is het verschil groot met zijn beroemde landgenoot, die eerder schitterde in het felrode FC Twente-shirt. Waar de lange, lenige en tanige Ruiz als een slangenmens voorbij tegenstanders glipte, daar is Ugalde meer een type Gerd Müller. Een kleine, gedrongen spits, die goed zijn lichaam gebruikt en gemakkelijk wegdraait bij grote en logge verdedigers. Ugalde is trots in de voetsporen te kunnen treden van de 146-voudig Costa Ricaans international, die eind vorig jaar na het WK in Qatar een punt zette achter zijn actieve carrière. Ugalde speelde met FC Twente de afscheidswedstrijd tegen Deportiva Alajuelense de laatste (en eerste) club van Ruiz. „Dat ik het nu ook goed doe opent misschien de deur voor meer spelers uit Costa Rica”, denkt Ugalde. „Dat is goed voor ’Los Ticos’ (dat is de bijnaam van de nationale ploeg, red.).”

Dat Ugalde een spits is die ook oog heeft voor de combinatie liet hij zien bij de 0-1 van Vaclav Cerny, een pracht van een teamdoelpunt, geweldig uitgespeeld over vele schijven, waarbij de Costa Ricaan uit een eentwee zijn ploeggenoot vrij voor SC Heerenveen-doelman Andries Noppert zette.

Grootschalige renovatie

FC Twente staat voor een grootschalige renovatie van de selectie deze zomer. Ook de toekomst van Manfred Ugalde is onduidelijk. De Costa Ricaan wordt gehuurd van de City Football Group, die hem eerder al een jaar bij de Belgische netwerkclub SK Lommel stalde. „Mijn manager en Manchester City zijn met mijn toekomst bezig”, vertelde Ugalde in Heerenveen. „Het belangrijkste voor mij is om veel te blijven spelen. Ik denk dat het lastig wordt voor FC Twente om mij te kopen, omdat Manchester City veel geld wil voor mij. Misschien dat ik weer verhuurd kan worden, maar dat is nog onzeker.”

Alvorens knopen door te hakken over zijn toekomst wil Ugalde met FC Twente het Europese ticket binnenhalen, waarvoor de club uit Enschede als nummer vijf van de competitie met achttien punten meer dan nummer negen SC Heerenveen favoriet is. „Ik concentreer me volledig op deze wedstrijden. Het is heel belangrijk dat we een uitzege hebben gehaald bij Heerenveen, wat een goede tegenstander is. In de competitie hadden we nog niet van hen gewonnen. Maar we zijn nog niet klaar. We moeten het afmaken in de tweede wedstrijd en dan klaar zijn voor de finale.”