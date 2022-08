Zorgeloze aanloop Van Bronckhorst en Rangers richting PSV

Malik Tillman, Antonio Colak en invallers Scott Arfield en Tom Lawrence kwamen tot scoren. Van Bronckhorst haalde in de tweede helft enkele belangrijke spelers naar de kant. Rangers FC en PSV treffen elkaar dinsdag in Glasgow. De return is een week later in Eindhoven. De winnaar van de ontmoeting plaatst zich voor de groepsfase van de Champions League.

Na drie speelronden is Rangers FC, dat dinsdag in de derde voorronde van de Champions League de Belgische club Union uitschakelde, nog zonder puntenverlies. PSV komt zaterdag ook in actie. De Eindhovenaren spelen uit tegen Go Ahead Eagles.

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.