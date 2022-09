Premium Het beste van De Telegraaf

Aanvaller blijft in Eindhoven ondanks akkoord PSV met Leeds United Cody Gakpo aangeboden bij Ajax

Cody Gakpo Ⓒ Getty Images

AMSTERDAM - Cody Gakpo speelt in elk geval tot de winterstop voor PSV en daar leek het lange tijd niet op. Als het aan Leeds United, Southampton, zijn management én PSV had gelegen zou de Eindhovenaar na vijftien jaar voor een transfersom van 43 miljoen euro de deur achter zich hebben dichtgetrokken, maar het was de speler zelf die uiteindelijk de stekker eruit trok en besloot te blijven. Uiterst pikant in de hele transfersoap is dat de rasechte PSV’er afgelopen maandag, toen duidelijk werd dat Antony naar Manchester United verkaste, door zijn management is aangeboden bij Ajax. De regerend landskampioen besloot echter niet toe te happen.