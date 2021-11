Sport Kort: Engelse atletiekcoach levenslang geschorst voor ongepast gedrag

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Engelse atletiekcoach levenslang geschorst voor ongepast gedrag

08.25 uur: De Britse atletiekbond heeft coach John Lees een levenslange schorsing opgelegd vanwege grensoverschrijdend gedrag. Lees, die vrouwelijke atleten op het hoogste niveau trainde, is schuldig bevonden aan ongepaste seksuele aanrakingen en seksueel getinte opmerkingen. Een van de aanklachten betrof het herhaaldelijk aanraken van de borsten en billen van een 18-jarige atlete.

De coach was in februari tot vijf jaar schorsing veroordeeld, maar hij ging in beroep tegen de sanctie. De onafhankelijke beroepscommissie van de Britse atletiekbond verzwaarde de straf nadat Lees nog twee aanklachten toegaf. „Wij zijn van mening dat hij zich voortdurend ongepast gedroeg, de regels negeerde en geen idee had van grenzen”, verklaarde de beroepscommissie.

Stephen Curry loodst Warriors met 40 punten langs Cavaliers in NBA

07.57 uur: Basketballer Stephen Curry steekt in een bloedvorm. Hij loodste zijn ploeg Golden State Warriors met 40 punten naar de winst op Cleveland Cavaliers: 104-89. Het was de negende zege in de laatste tien wedstrijden en de Warriors leiden ook fier in de westelijke divisie van de NBA.

De Warriors maakten in de wedstrijd tegen de Cavaliers een achterstand van 13 punten goed en liepen in het vierde kwart uit dankzij een flitsende Curry. De sterspeler maakte 20 punten in de laatste 12 minuten. Hij gooide er in de wedstrijd negen 3-punters in. Bij de ploeg uit Cleveland was Darius Garland de beste schutter met 25 punten.

Miami Heat won met 112-97 van Washington Wizards en vestigde zich met Brooklyn Nets aan kop van de oostelijke divisie. Jimmy Butler noteerde 32 punten, Bam Adebayo maakte 20 punten en pakte 9 rebounds. Bradley Beal was met 30 punten de topscorer bij de Wizards.