Sport Kort: Leeuwinnen zonder Lieke Martens tegen Tsjechië

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Martens ontbreekt bij Oranje wegens blessure

16.10 uur: Voetbalster Lieke Martens zal zich maandag niet bij de selectie van Oranje voegen voor de komende WK-kwalificatiewedstrijd tegen Tsjechië en de oefenwedstrijd tegen Japan. De aanvaller van FC Barcelona haakt af vanwege een blessure.

Katja Snoeijs van Girondins de Bordeaux wordt toegevoegd aan de selectie. Snoeijs speelde tot nu toe tien interlands en scoorde daarin zeven keer.

Het team van bondscoach Mark Parsons speelt vrijdag 26 november in Ostrava tegen Tsjechië. Maandag 29 november volgt in Den Haag een oefenwedstrijd tegen Japan.

Röttger blijft nog even aan als technisch directeur handbalbond

15.31 uur: Het Nederlands Handbal Verbond neemt voorlopig nog geen afscheid van Sjors Röttger. De 66-jarige oud-bondscoach is opnieuw aangesteld als technisch directeur. Hij zal die functie vanaf 1 december vervullen, als Jaap Wals hem officieel opvolgt als algemeen directeur.

Röttger was eerder technisch directeur van 2008 tot 2010 en van 2012 tot 2017. Hij was van 2000 tot 2002 bondscoach van het nationale mannenteam en stapte daarna over naar de vrouwenploeg. Het grootste succes onder zijn leiding was de vijfde plaats bij het WK in 2005. Het is de bedoeling dat hij tot 1 juli 2022 aanblijft.

"We zijn verheugd dat we Sjors kunnen behouden en dat hij zijn kennis en kunde met betrekking tot topsport- en talentontwikkeling kan blijven inzetten om onze handbalsport verder door te ontwikkelen", zei Wals. "Het is voor mij natuurlijk een vanzelfsprekendheid dat ik, als het wenselijk is, de handbalsport blijf dienen", aldus Röttger, die de afgelopen maanden al feitelijk fungeerde als technisch manager.

Lukaku hoopt na maand afwezigheid tegen Juventus rentree te maken

14.17 uur: Romelu Lukaku hoopt dinsdag in de wedstrijd tegen Juventus in de Champions League zijn rentree bij Chelsea te maken. De Belgische aanvaller kwam een maand niet in actie vanwege een enkelblessure. De ontmoeting met Leicester City in de Premier League komt zaterdag nog te vroeg voor hem.

„Romelu is bijna weer klaar voor de groepstraining, hopelijk zondag al”, zei Chelsea-trainer Thomas Tuchel. „We zullen de zaken niet overhaasten en beslissen pas na gesprekken met de dokter, de fysiotherapeut en de speler zelf.”

Mateo Kovacic is voorlopig nog niet inzetbaar bij Chelsea. De middenvelder is ook geblesseerd.

Tennisser Berrettini mist na ATP Finals ook Davis Cup

14.14 uur: Het seizoen is voor tennisser Matteo Berrettini voorbij. De 25-jarige Italiaan moest zich dinsdag vanwege een blessure terugtrekken bij de ATP Finals. Berrettini meldde zich als gevolg van die blessure vrijdag ook af voor het finaletoernooi van de Davis Cup, later deze maand.

„Zo wilde ik het beste seizoen uit mijn loopbaan tot nu toe niet eindigen”, schrijft Berrettini op Instagram. „Het was een fantastisch jaar, vol emoties, overwinningen, pijnlijke nederlagen en helaas blessures. Dat laatste is ook de reden waarom ik dit jaar niet aan de Davis Cup kan deelnemen.”

Berrettini bereikte dit jaar voor het eerst de finale van een grandslamtoernooi. Novak Djokovic was hem op Wimbledon de baas. Berrettini, op de wereldranglijst opgeklommen naar de zevende positie, zou in de Davis Cup een team vormen met Jannik Sinner, Fabio Fognini, Lorenzo Sonego en Lorenzo Musetti. Italië is ingedeeld in groep E met de Verenigde Staten en Colombia.

Schulting en Velzeboer verder op 1000 meter, Poutsma strandt

13.45 uur: Shorttrackster Suzanne Schulting heeft zich bij de wereldbeker in Debrecen in Hongarije geplaatst voor de kwartfinales op de 1000 meter. De Nederlandse eindigde vrijdag in haar serie als tweede achter de Canadese Kim Boutin. De nummers 1 en 2 uit de zeven heats en de zes tijdsnelsten kwalificeerden zich voor de kwartfinales, die zondag op het programma staan.

Naast Schulting bereikte ook Xandra Velzeboer de kwartfinales. Velzeboer werd achter de Italiaanse Arianna Fontana tweede in de tweede heat. Selma Poutsma, de derde Nederlandse deelneemster, eindigde in haar serie als derde en redde het daarmee niet.

Bij de mannen beleeft Sjinkie Knegt nog geen best toernooi. Na zijn diskwalificatie van donderdag op de 1500 meter, lukte het de Fries vrijdag ook niet de kwartfinales te halen op de 1000 meter. Knegt finishte in zijn serie als vijfde en laatste. Itzhak de Laat (eerste) en Jens van 't Wout (derde) kwalificeerden zich wel voor de kwartfinales.

Cerny terug in selectie FC Twente

13.06 uur: Vaclav Cerny speelde tijdens de interlandperiode weer een oefenwedstrijd voor FC Twente en kan dit weekend ook in een officieel duel weer aantreden voor de Tukkers. De Tsjech is opgenomen in de wedstrijdselectie voor Sparta-uit.

Cerny stond bijna tien maanden buitenspel met kruisbandblessure. Hi liep die blessure op in januari van dit jaar in een wedstrijd tegen zijn oude club Ajax. Cerny was toen als huurling van FC Utrecht actief in Enschede. In de tussentijd heeft FC Twente de Tsjechisch international voor een kleine miljoen euro definitief overgenomen van FC Utrecht.

Landelijk stadionverbod zeven fans Willem II blijft gelden

12.30 uur: Het landelijke stadionverbod voor zeven fans van voetbalclub Willem II blijft overeind. De voorzieningenrechter in Utrecht bepaalde vrijdag dat dat eerder genomen besluit niet hoeft te worden teruggedraaid.

Voetbalbond KNVB legde de zeven fans van de Tilburgse club een landelijk stadionverbod voor twee jaar op omdat zij eerder dit jaar in België werden veroordeeld voor deelname aan zogenoemde ’bosgevechten’ met supporters van Royal Antwerpen FC tegen andere voetbalclubs.

De voorzieningenrechter liet vrijdag weten dat de bond namens de Betaald Voetbal Organisaties (BVO’s) stadionverboden mag opleggen. De BVO’s hebben de KNVB hiertoe gevolmachtigd. „Het criterium om een verbod op te leggen is als er sprake is van voetbalgerelateerd wangedrag. Daar is hier sprake van. Zo is op social media gesproken over de bosgevechten waarbij supporters van Willem II en de club uit Antwerpen samen in meerdere gevechten tegen andere supporters, bijvoorbeeld supporters van Standard Luik en FC Dordrecht zouden vechten”, aldus de voorzieningenrechter. „De gevechten zijn dus direct te linken aan voetbalgeweld. De KNVB mocht dus een stadionverbod opleggen aan de zeven supporters van de club uit Tilburg.”

Proloog Ladies Tour voor derde keer in Utrecht

11.38 uur: De Baloise Ladies Tour start volgend jaar voor de derde keer in Utrecht. Op 13 juli opent de etappekoers voor vrouwen met een tijdrit in de wijk Leidsche Rijn. De wielerronde breidt in 2022 uit naar een vijfdaagse, meldt de organisatie.

„De editie in 2020 kon niet doorgaan vanwege het coronavirus, maar de prologen in 2019 en 2021 in Utrecht waren een groot succes. We zijn er nu al van overtuigd dat we opnieuw een internationaal deelnemersveld van ongeveer dertig nationaliteiten aan de start kunnen brengen”, aldus organisator Geert Stevens.

De Duitse Lisa Klein won de afgelopen twee edities van de Ladies Tour. Marianne Vos won in 2018 en 2017.

Enkele weken na de start van de Baloise Ladies Tour gaat ook de Ronde van Spanje van start in Utrecht.

Waterpolovrouwen in World League tegen Griekenland en Hongarije

09.58 uur: De Nederlandse waterpolovrouwen nemen het volgend jaar in de voorronde van de World League op tegen Griekenland en Hongarije. De drie landen zijn bij de loting ingedeeld in groep A. Rusland, Italië en Spanje vormen poule B.

Oranje speelt 22 februari een uitwedstrijd tegen Hongarije en 15 maart volgt een thuisduel met Griekenland. Alle zes de teams gaan door naar het finaletoernooi, dat van 8 tot en met 10 april op het programma staat. De poulewinnaars plaatsen zich rechtstreeks voor de halve finales, de nummers 2 en 3 van beide poules spelen eerst nog tegen elkaar voor een plek in de top vier.

De eerste drie landen kwalificeren zich voor de Super Final van de World League, van 12 tot en met 17 juli.

De waterpolosters eindigden deze zomer op de Olympische Spelen in Tokio als zesde.

Engelse atletiekcoach levenslang geschorst voor ongepast gedrag

08.25 uur: De Britse atletiekbond heeft coach John Lees een levenslange schorsing opgelegd vanwege grensoverschrijdend gedrag. Lees, die vrouwelijke atleten op het hoogste niveau trainde, is schuldig bevonden aan ongepaste seksuele aanrakingen en seksueel getinte opmerkingen. Een van de aanklachten betrof het herhaaldelijk aanraken van de borsten en billen van een 18-jarige atlete.

De coach was in februari tot vijf jaar schorsing veroordeeld, maar hij ging in beroep tegen de sanctie. De onafhankelijke beroepscommissie van de Britse atletiekbond verzwaarde de straf nadat Lees nog twee aanklachten toegaf. „Wij zijn van mening dat hij zich voortdurend ongepast gedroeg, de regels negeerde en geen idee had van grenzen”, verklaarde de beroepscommissie.

Stephen Curry loodst Warriors met 40 punten langs Cavaliers in NBA

07.57 uur: Basketballer Stephen Curry steekt in een bloedvorm. Hij loodste zijn ploeg Golden State Warriors met 40 punten naar de winst op Cleveland Cavaliers: 104-89. Het was de negende zege in de laatste tien wedstrijden en de Warriors leiden ook fier in de westelijke divisie van de NBA.

De Warriors maakten in de wedstrijd tegen de Cavaliers een achterstand van 13 punten goed en liepen in het vierde kwart uit dankzij een flitsende Curry. De sterspeler maakte 20 punten in de laatste 12 minuten. Hij gooide er in de wedstrijd negen 3-punters in. Bij de ploeg uit Cleveland was Darius Garland de beste schutter met 25 punten.

Miami Heat won met 112-97 van Washington Wizards en vestigde zich met Brooklyn Nets aan kop van de oostelijke divisie. Jimmy Butler noteerde 32 punten, Bam Adebayo maakte 20 punten en pakte 9 rebounds. Bradley Beal was met 30 punten de topscorer bij de Wizards.