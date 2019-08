Ajacieden opvallend lovend over arbiter

„Ik vond hem prima fluiten”, concludeerde Joel Veltman na afloop voor de camera van Veronica. „Voor elke kaart viel wel wat te zeggen.”

Aanvoerder Dusan Tadic was het daar roerend mee eens. „Ik vind Lahoz een heel goede scheidsrechter is, een van besten. Het waren goede beslissingen.”

Joel Veltman wordt onder druk gezet door drie spelers van APOEL Nicosia. Ⓒ BSR Agency

Veltman, die zelf ook geel kreeg, haalde zijn schouders op over de hoge kaartenlast van Ajax. „Soms moet je de tegenaanval eruit halen en dat kwam vandaag geregeld voor, omdat we soms de bal te snel verloren.”

Veltman vond niet dat hij met vuur speelde toen hij een blok inzette dat hem misschien wel zjn tweede kaart had kunnen opleveren. „Nee, daar was helemaal niets aan hand. Ik liep met mijn tegenstander mee, op dezelfde snelheid en maakte me breed. Als hij meer snelheid had gehad, had ik hem misschien wel gesopt, maar dat was niet zo.

Noussair Mazraoui weet het: hij gaat zijn tweede gele kaart krijgen. Ⓒ BSR Agency