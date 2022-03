Premium Het beste van De Telegraaf

GENT-WEVELGEM Afrikaans sprookje in België Afrikaanse surprise Girmay fopt Laporte en Jumbo-Visma

Door Hans Ruggenberg

Biniam Girmay verrast vriend en vijand met zijn overwinning in Gent-Wevelgem. „Ik heb er geen woorden voor...” Ⓒ Foto’s Getty Images

WEVELGEM - De demonstratie van Jumbo-Visma in de E3 Classic leek twee dagen later een vervolg te krijgen in Gent-Wevelgem. Christophe Laporte oogde in een kopgroep van vier het sterkst, maar de dominantie van de Nederlandse topploeg werd doorbroken door een Afrikaans sprookje. Biniam Girmay, die eigenlijk al op weg was naar zijn thuisland Eritrea, verraste vriend en vijand met de manier waarop hij in Wevelgem geschiedenis schreef. „Ik heb er geen woorden voor…”, stamelde hij. „Nu terug naar mijn land, want ik heb mijn vrouw en dochter drie maanden moeten missen.”