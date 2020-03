Weghorst voorkomt nederlaag Wolfsburg

Union was voor rust op 1-0 gekomen via Sebastian Andersson. Marvin Friedrich maakte er zelfs 2-0 van vroeg in de tweede helft. Yannick Gerhardt zorgde na een uur voor de aansluitingstreffer voor Wolfsburg. Weghorst zorgde met een kopbal tien minuten voor tijd voor de gelijkmaker op aangeven van João Victor. Het is de elfde competitietreffer voor Weghorst dit seizoen.

Het competitieduel werd korte tijd gestaakt na beledigende spandoeken aan het adres van Hoffenheim-eigenaar Dietmar Hopp. Scheidsrechter Bastian Dankert stuurde de ploegen kort voor rust naar de catacomben. Na tien minuten kwamen de ploegen terug op het veld om het restant van de eerste helft te spelen.