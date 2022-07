Druw Jones tweede draft pick in Major League Baseball

De in Atlanta geboren Druw was een van de ’top prospects’ in de draft van 2022 en moest alleen Jackson Holliday voor zich dulden, die werd geselecteerd door de Baltimore Orioles. Jones speelt voor het universiteitsteam van Vanderbilt, en noteerde het afgelopen seizoen onder meer 16 homeruns.

Waar de professionele loopbaan van Jones zich nu dus in Arizona van start gaat, daar moet het talent nog wel een keuze maken over zijn internationale carrière. Hij is geboren in de Verenigde Staten en kan dus spelen voor Team USA, maar mag daarnaast ook uitkomen voor de nationale teams van Curaçao én Nederland. Vader Andruw koos als speler voor Nederland.