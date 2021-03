Bas Verwijlen hoort via appjes van vrouw en vader van olympische deelname

Bas Verwijlen: „Het is inderdaad bizar dat ik het weer heb geflikt.” Ⓒ Foto’s Getty Images

AMSTERDAM - „Ik kan het nog niet geloven.” Degenschermer Bas Verwijlen is in de wolken na de bevestiging dat hij voor de vierde keer mag deelnemen aan de Olympische Spelen. Maandagavond was hij teruggekeerd uit het Russische Kazan na zijn vijfde plaats tijdens een wereldbekerwedstrijd, om een dag later thuis duizend doden te sterven in afwachting van de allesbeslissende landenwedstrijd.