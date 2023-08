Pieterse verovert brons op cross-country bij WK Mountainbike

Pieterse was in het laatste deel van de race in een felle strijd verwikkeld met haar Oostenrijkse concurrente Mona Mitterwallner, die ze uiteindelijk nipt voor wist te blijven. De Franse Pauline Ferrand-Prévot eiste de wereldtitel voor zich op, voor haar landgenote Loana Lecomte. Ferrand Prevot reed een sublieme wedstrijd en finishte ruim een minuut voor Lecomte.

Voor de 31-jarige Française was het de vijfde keer dat ze wereldkampioen werd op de cross-country. Eerder veroverde ze ook wereldtitels op de weg en in het veldrijden. Ferrand-Prévot, de vriendin van de Nederlandse wielrenner Dylan van Baarle, won donderdag ook al de shortrace op de WK. Daar eindigde Pieterse als tweede.

Pieterse startte snel in Glentress Forest, kreeg een gaatje op de rest samen met Lecomte, maar de Française liet de jonge Nederlandse al in de eerste ronde achter. Ferrand-Prévot probeerde na een mislukte start naar haar landgenote toe te rijden, Pieterse volgde in een groepje op elf seconden van Lecomte.

Ferrand-Prévot nam al in de tweede ronde zelf de kop, Pieterse moest al meer dan een halve minuut toegeven. Het leek al vroeg op een strijd om het brons uit te lopen met de Zwitserse Alessandra Keller en de Britse Evie Richards, de wereldkampioene van 2021. Na vier ronden viel Richards weg, Mitterwallner sloot aan. Met haar moest Pieterse uiteindelijk afrekenen. Dat deed ze anderhalve minuut nadat Ferrand-Prévot was gefinisht. Anne Tauber eindigde als veertiende.

„Dit is mijn eerste WK bij de elite, ik had zelfs volgend jaar nog bij de beloften kunnen rijden”, accepteerde Pieterse de derde plaats achter de Françaises Ferrand-Prévot en Lecomte. „Ik wilde vanaf de start wegrijden en na de eerste ronde een voorsprong van zo’n twintig seconden hebben om die daarna uit te breiden.” Zo deed ze dat bij twee van haar drie zeges in de wereldbeker eerder dit jaar.

„Maar die Fransen hebben goed geanticipeerd. Toen zij bij me wegreden, hoopte ik nog even dat ze zichzelf op zouden blazen. Maar dat gebeurde niet. Toen moest er in mijn hoofd wel even een knop om.”