Trainer Henk Fraser weg bij FC Utrecht na incident op trainingsveld

De mogelijke aanleiding is een incident op de training met Amin Younes, eerder in de week, toen FC Utrecht nog in Nederland was. Younes liep te rotzooien op de training, waarna Fraser zijn woede niet kon beteugelen en Younes bij de keel greep.

De trainer is begin deze week gewoon met de groep naar Spanje gereisd voor een trainingskamp, maar daar is de bom nu gebarsten. De clubleiding heeft het gedrag als onacceptabel beoordeeld. FC Utrecht komt later met een statement.

Persoonlijk drama

Dat zijn avontuur zo snel eindigt voor Fraser is een groot persoonlijk drama. De oud-speler van de club uit de Domstad zinde al jaren op een dienstverband bij FC Utrecht, maar zag de kans daarop meerdere keren stuklopen, tot het afgelopen zomer eindelijk zover was. FC Utrecht eiste wel dat Fraser zijn nevenfunctie als assistent van bondscoach Louis van Gaal moest neerleggen, waardoor Fraser het WK in Qatar door zijn neus geboord zag worden.

Aanvankelijk was er veel kritiek op speelniveau en resultaten van FC Utrecht, maar richting het einde van de eerste seizoenshelft werden de resultaten beter. FC Utrecht staat momenteel zevende in de Eredivisie en dat is de positie waar de club ongeveer verwacht mag worden.