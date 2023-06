PSV zet vaart achter aanstelling Bosz

Algemeen directeur Marcel Brands wil in dit stadium van het proces niet ingaan op de naam van de trainer waarmee PSV in gesprek is, maar geeft wel aan, dat de club vaart achter de aanstelling wil zetten, omdat de invulling van de trainerspost cruciaal is voor het bouwwerk dat de club wil neerzetten richting komend seizoen.

„Ik hoop dat het deze week lukt, maar dat weet ik niet zeker. Er komt een hoop bij kijken. We hebben het niet helemaal in eigen hand. Je hebt met een hele hoop factoren te maken. Het streven is wel om zo snel mogelijk duidelijkheid te geven. Dan weet iedereen waar hij aan toe is. Het gaat om een van de belangrijkste jobs in de club. Het is ook heel belangrijk met het oog op de samenstelling van de selectie om aan te kunnen geven aan agenten van spelers, met wie wij in contact staan, wie de nieuwe trainer wordt. En van onze kant willen wij de spelers die wij op het lijstje hebben staan ook doornemen met de nieuwe trainer. Je wil ook weten dat degenen die wij willen aantrekken bij de trainer passen en dat de trainer achter hun komst staat.”

Behalve de invulling van de selectie is de beoogde speelwijze een belangrijk gespreksonderwerp tussen de clubleiding en de beoogde nieuwe trainer. „We hebben een aantal belangrijke speerpunten en een filosofie binnen de club en daar moet een trainer wel bij passen”, aldus Brands. „Een nieuwe trainer moet niet de hele club op zijn kop gaan zetten en wel passen bij de visie en de club PSV. Dat is iets wat je meteen duidelijk maakt in het eerste gesprek een daar zoek je ook de kandidaten bij.”