Belgen hebben weinig trek meer in voetbal

Begin vorige maand lieten de clubs, bij monde van de raad van bestuur van de Pro League, al weten dat zij de competitie eveneens wilden beëindigen. Tot een definitief besluit is het nog niet gekomen, omdat de stemming van de clubs al meermaals is uitgesteld.

De Belgische clubs hadden nog één speelronde af te werken voordat de play-offs zouden beginnen. Club Brugge had reeds een ruime voorsprong opgebouwd op AA Gent.

Belgian Supporters vroeg de fans ook of ze een compensatie verlangen nu ze wel betaald hebben voor de play-offs, maar die duels vermoedelijk niet kunnen bijwonen. Iets meer dan de helft, 56,5 procent, vindt dat de club met een tegemoetkoming moet komen, 34,3 procent vindt van niet en 9,2 procent heeft er geen uitgesproken mening over.

Twee derde ziet die compensatie het liefst terug in een lagere prijs voor de seizoenskaart voor volgend seizoen, 19 procent wil een terugbetaling en 14 procent gaat akkoord met een vergoeding in waardebonnen of gratis consumpties.

Over competitiewedstrijden zonder publiek zijn de supporters verdeeld. De helft (49,6 procent) ziet daar geen oplossing in, "omdat je voetbal speelt voor toeschouwers". De andere helft (50,3 procent) vindt het een goed alternatief als andere opties onmogelijk zijn en de duels worden uitgezonden op televisie.