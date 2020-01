’Ik ben positief verrast door Verweij’

„Wanneer je bij de NK op de 1500 meter als derde eindigt, is dat een mooi resultaat. Zie je echter dat het verschil met de nummer 1 (Thomas Krol, red.) twee seconden bedraagt, dan moet je niet denken dat je dat gat even dichtrijdt. Het zou mooi zijn als ik er dit seizoen nog een halve seconde vanaf weet te halen. Dat zou me tevreden stemmen”, zegt de 29-jarige rijder van Reggeborgh.

Hoewel Verweij dezelfde outfit draagt en meedraait met de trainingen van de ploeg van trainer-coach Gerard van Velde, doet hij nog veel op eigen houtje. Volgens Van Velde is dat een logisch gevolg van het feit dat Kai Verbij, Dai Dai N’tab en de andere snelle mannen zich puur op de korte nummers focussen. Verweij is vooral een 1500-meterspecialist.

„Het schema van Kai, wiens kracht op de 1000 meter ligt, ziet er heel anders uit dan dat van Koen op dit moment. Als je hem twaalf maanden geleden zag en wat hij nu is, dat is een giga-verschil, ook lichamelijk Dan moet je switchen tussen Kai of Dai Dai en iemand die wereldkampioen allround is geweest, ploegenachtervolgingen heeft gewonnen. Je belandt op een punt waar de schema’s te zwaar worden voor Verbij. Bovendien krijg je de situatie waarin Verweij beter, beter en nog beter wordt, en ik moet zeggen: oké, je bent hier en nu moet je gaan pionieren met dingen die de allrounders kenmerken. Want hij moet meer arbeid leveren dan Kai. Ik ben positief verrast door de snelheid waarmee Koen zich heeft verbeterd. Hij rijdt intussen al 1.45 op de 1500 meter, hij is een kilootje of tien lichter. Daarom moet ik hem meer de vrijheid geven om de volgende stap te zetten. Niet op de 1.45 richten, maar op wat mannen als Roest en Krol kunnen”, vindt de olympisch kampioen 1000 meter van Salt Lake City (2002).

„We zijn vorig jaar begonnen, nadat ik zei dat ik hem wilde helpen om terug te komen. Hij is inmiddels op een niveau waar ik hem pas aan het eind van het seizoen zou hebben verwacht. Koen is bij alle grote wedstrijden al reserve. Het gaat dus érg snel. Ik geniet ervan dat we hem langzamerhand weer hebben teruggebracht. En wat er volgend jaar gebeurt, zien we dan wel weer”, zo houdt Van Velde zich op de vlakte als het gaat om het toekomstperspectief van het ’buitenbeentje’ in zijn club schaatsers.

De Nederlandse mannenploeg doet morgenavond niet mee aan de teamsprint op de EK afstanden. De rijders zijn van mening dat er door het krappe tijdschema te weinig hersteltijd is tussen de 1500 meter en de teamsprint. Dat staat een topprestatie in de weg, is het oordeel van de schaatsers, die door de KNSB worden gesteund.

Thomas Krol: „Het is ongelooflijk jammer dat de ISU ons de kans ontneemt op de teamsprint EK-goud te winnen. Fysiek is het door dit schema onmogelijk om goed te presteren en als team willen we het signaal afgeven dat dit zo niet kan. We betreuren het enorm dat we niet in een vol Thialf kunnen schaatsen, maar dit gaat buiten onze macht om. Ik wil dit achter me laten en me concentreren op de 1500 waarop ik goud wil halen.”