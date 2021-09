WK-kwalificatiegroep Oranje: Noorwegen houdt gelijke tred

Bij rust was het 3-1. De Noren liepen uit door Kristian Thorstvedt en, twee goals van Erling Braut Haaland. Voor de underdog scoorde Reece Styche. Na de hervatting maakte Alexander Sørloth er 4-1 van en in de slotminuut scoorde Haaland nogmaals.

Montenegro speelde in eigen huis gelijk tegen Letland, 0-0.

Groep F: Denen winnen tegen Israël ook zesde wedstrijd

Denemarken blijft winnen in de WK-kwalificatie. In Kopenhagen werd Israël met 5-0 verslagen. De Denen van bondscoach Kasper Hjulmand gaan met de maximale score van 18 punten uit zes duels aan de leiding in groep F.

Yussuf Poulsen opende de score voor Denemarken in de 28e minuut. Nog voor rust kwamen ook Simon Kjaer en Andreas Skov Olsen tot scoren. In de tweede helft waren Thomas Delaney en Andreas Cornelius trefzeker. Bij Israël speelde PSV-aanvaller Eran Zahavi de hele wedstrijd, Vitessenaar Eli Dasa werd tien minuten voor tijd gewisseld.

Schotland is in groep F de nummer 2. De Schotten wonnen met 1-0 bij Oostenrijk. Lyndon Dykes maakte na een half uur uit een strafschop het enige doelpunt in Wenen. Schotland heeft 11 punten, eentje meer dan Israël. De Faeröer-eilanden wonnen met 2-1 van Moldavië. Het betekende de eerste overwinning van de Faeröer in de groep.

