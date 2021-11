’Spookpenalty’ Ghana houdt gemoederen nog bezig

De Zuid-Afrikaanse voetbalbond (SAFA) heeft inmiddels een klacht ingediend bij de FIFA omdat in hun ogen het optreden van de scheidsrechter twijfelachtig was. De SAFA vermoedt dat er sprake is van matchfixing. De wedstrijd zou dan ook moeten worden overgespeeld.

De Ghanese voetbalbond (GFA) verwacht dat er geen actie zal worden ondernomen. Een woordvoerder benadrukt dat „dingen niet altijd gaan zoals je wilt.” „De scheidsrechter die dag was oké”, vertelde hij aan Joy Sports. „Wij zijn ook op plaatsen geweest waar de scheidsrechter niet naar onze zin was, maar we hebben er geeneens commentaar op gegeven. We respecteren hun beslissing om naar de FIFA te stappen, maar ik ben bang dat het de uitkomst van de wedstrijd niet zal veranderen.”

Tebogo Motlanthe, de directeur van de Zuid-Afrikaanse bond, gaf eerder al aan dat „de wedstrijdleiding de partij heeft beslist. We zullen enkele wedstrijdbeslissingen aanvechten. We voelen ons bekocht. Het gaat niet alleen om de penalty. Samen met een expert gaan we een sterk dossier voorbereiden.”