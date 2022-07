Premium Het beste van De Telegraaf

Vingegaard op dopingvraag: ’We nemen niets illegaals’

Door Hans Ruggenberg

ROCAMADOUR - Het bijna allesvernietigende optreden van Jumbo-Visma in deze Tour de France lokte vragen uit over de geloofwaardigheid van de Nederlandse ploeg. De gele, groene en bergtrui werden gewonnen. Daarbij zes etappes en dat kan oplopen tot zeven. Eindwinnaar Jonas Vingegaard liet gedecideerd weten: „Ik kan tegen jullie zeggen dat we niets illegaals nemen.”