Corona kost Noord-Ierland de kop in Nations League

De spelers van Noord-Ierland voor de interland met Oostenrijk. Ⓒ HH/AFP

De UEFA heeft de uitgestelde wedstrijd in de Nations League tussen Roemenië en Noorwegen omgezet in een reglementaire nederlaag van 3-0 voor de Noren. Daardoor kan Noord-Ierland in groep 1 van divisie B niet meer ontsnappen aan degradatie.