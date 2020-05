Ajax plaagt FC Utrecht: ’Goal Wamberto social distancing?’

Dat blijkt deze dinsdagmiddag wel, waarop het twitteraccount van de Amsterdammers de ’gestolen’ bekerzege nog even fijntjes onder de aandacht brengt.

Golden goal

„We zijn er niet zeker van of dit nu buitenspel was of social distancing...”, zet de Amsterdamse club als verwijzing naar de actualiteit bij het filmpje met hoogtepunten van de bekerfinale, die Ajax uiteindelijk via een ’golden goal’ van Zlatan Ibrahimovic alsnog won.

FC Utrecht stond tot diep in blessuretijd met 2-1 voor, maar de gelijkmaker van Wamberto (in buitenspelpositie) gaf Ajax de escape naar een verlenging, waarin Ibrahimovic al in de 95e minuut voor de beslissing zorgde.