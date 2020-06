’Geheime overval’ luidde terugkeer Robben naar FC Groningen in

„Sinds ik ben vertrokken uit Groningen heb ik altijd contact met de club gehouden. Eerst met Hans Nijland en daarna met deze jonge heren”, verwees Robben naar algemeen directeur Wouter Gudde en technisch directeur Mark-Jan Fledderus. „De binding is er altijd geweest. Ik bespeurde heel veel ambitie bij de mannen en dat sprak me ontzettend aan.”

Fledderus vertelde dat hij eind mei samen met Gudde ’in het geheim’ een afspraak met Robbens vrouw Bernadien in Duitsland had gemaakt. „We hadden alleen even geen rekening gehouden met de coronamaatregelen en waren ’vergeten’ dat we niet zomaar een Duits tankstation in konden lopen”, lachte Fledderus. „Zo hadden we bijvoorbeeld ook geen mondkapjes mee, maar met een hoodie die ik in de auto had liggen, lukte het uiteindelijk.”

Robben was verrast door het bezoek uit Groningen en zijn in het complot zittende vrouw, maar ontving het bezoek natuurlijk hartelijk. „We hebben een goed, fijn gesprek gehad, en toen kwamen we tot de conclusie dat ik de meeste waarde voor de club toch op het veld zou kunnen hebben”, vertelde Robben. „Ik heb er een week goed over nagedacht en toen de knoop doorgehakt dat ik het zou gaan doen.”

