Knappe eerste zege voor Heracles

Voor de thuisploeg is het de tweede thuisnederlaag op rij. Drie weken geleden werd in eigen verloren van FC Twente (1-3). Silvester van de Water opende de score voor Heracles. Django Warmerdam maakte aan het begin van de tweede helft de gelijkmaker. Met een afstandsschot bracht Lennart Czyborra de bezoekers op 1-2. Een tweede gelijkmaker voor Groningen zat er niet meer in.

Heracles en Groningen hadden pas twee keer gescoord dit seizoen en zorgden in de beginfase voor weinig gevaar. Heracles had het betere van het spel. Een aanval via Cyriel Dessers belandde na een klein half uur bij Joey Konings die Van der Water in staat stelde te scoren.

Groningen toonde meer initiatief na rust. Invaller Charlison Benschop kopte een lange pass door naar Warmerdam. Die zette Tim Breukers opzij en tikte binnen. Met een fraai schot verraste Czyborra vervolgens de doelman van FC Groningen, die iets te ver uit zijn doel stond. Heracles-aanvoerder Robin Pröpper, net terug van een knieblessure, viel in de slotfase geblesseerd uit.

