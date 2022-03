F1-baas Stefano Domenicali: ‘Wij spelen belangrijke rol in moderniseren Saoedi-Arabië’

De CEO van de koningsklasse van de autosport is van mening dat de Formule 1 een belangrijke rol kan spelen in Saoedi-Arabië. In Jeddah vond vrijdag een raketaanval plaats, niet ver van het circuit. Eerder in de week gebeurde dat ook al. En ook werden deze maand op één dag 81 mensen geëxecuteerd in het land, waar volgens mensenrechtenorganisaties de vrijheid van meningsuiting ernstig wordt beknot.

,,Wij moeten rationeel blijven, de emoties opzijzetten en zoveel mogelijk informatie verzamelen. Dat hebben we afgelopen vrijdag gedaan”, aldus Domenicali over de beslissing om na de raketaanval toch door te gaan met het race-weekeinde. ,,Onze eerste prioriteit is de veiligheid van onze mensen. Toen we de zekerheid hadden van de lokale overheden dat het onder controle was, hebben we de teams en coureurs geïnformeerd.”

’We zijn niet blind’

Onlangs werd het contract met Rusland verscheurd, maar racen in Saoedi-Arabië is blijkbaar geen probleem. Domenicali daarover: ,,Betekent een terroristische aanslag dat een land in oorlog is? Dat is net hoe je het definieert. We zijn niet blind, maar moeten niet vergeten dat dit land dankzij de Formule 1 en de sport in z’n algemeenheid enorme stappen voorwaarts zet. We kunnen de cultuur niet in een oogwenk veranderen. Er zijn duidelijk dingen die moeten verbeteren, maar ik denk dat wij een belangrijke rol spelen in het moderniseren van het land.”

De Italiaan – voormalig teambaas van Ferrari – zegt dat de sport zelf een afweging moet maken in welke landen het racet. ,,Waar ligt de grens, is dan de vraag. We praten met ambassadeurs en overheden en kijken hoe we een positieve impact kunnen hebben in bepaalde landen. Veel landen willen een Formule 1-race organiseren, dat is het goede nieuws. Of er vraagtekens zijn over de toekomst van deze race? Vraagtekens is niet het goede woord, maar we moeten de situatie zo goed mogelijk onderzoeken en begrijpen.”

Domenicali bevestigt ook dat er coureurs waren die twijfels hadden om te racen en bezorgd waren. ,,We discussiëren op een transparante manier en proberen alles goed uit te leggen. Daarop is de beslissing genomen om toch te racen.”