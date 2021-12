Premium Het beste van De Telegraaf

Interview met bondscoach en ’boss’ Sarina Wiegman wil kunststukje Leeuwinnen herhalen met Engelsen

Door Lars van Soest Kopieer naar clipboard

Sarina Wiegman met haar hond Rebbel, die niet direct enthousiast was om op de foto te gaan. Bij de Engelse voetbalsters heeft Wiegman veel minder last van ongehoorzame types. Ⓒ MATTY VAN WIJNBERGEN

Monster - Sarina Wiegman was bij de Nederlandse voetbalvrouwen meer dan alleen bondscoach. Ze trok in Zeist aan tal van touwtjes. Dat is na haar overstap naar de Engelse voetbalbond niet anders. Het verschil is dat de succescoach nu wordt aangesproken met ’boss’. Na een afscheid in mineur op de Olympische Spelen is de blik bij Wiegman weer op de toekomst gericht. Komende zomer wil de 52-jarige Haagse met de Lionesses succesvol zijn op het EK in Engeland, net zoals ze in 2017 in eigen land was met de Oranje Leeuwinnen.