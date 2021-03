Ongeloof bij Kiki Bertens: ’Dit moest ik even een plekje geven’

Kiki Bertens Ⓒ ANP/HH

Er zijn sporters die bij het maken van een rentree direct weer kunnen laten zien wat ze in huis hebben, maar dat geldt nog niet voor Kiki Bertens, die is teruggekeerd na een achillespeesoperatie. Na haar duidelijke nederlaag in Doha volgde dinsdag een vroege tegenvaller in Dubai. Tereza Martincova bleek in twee sets te sterk: 6-1, 6-4. Bertens had even een paar uur nodig om de klap te verwerken, want de nederlaag kwam hard aan.