Anwar El Ghazi: ’Fitter door lockdown’

Aanvaller Anwar El Ghazi neemt het morgen met Aston Villa voor het restant van de competitie op tegen Sheffield United. Ⓒ BSR Agency

AMSTERDAM - Tijd om weer lekker in zijn ritme te komen, is er voor Anwar El Ghazi (25) niet. De Nederlander trapt vandaag voor het oog van voetballiefhebbers over de hele wereld met Aston Villa af voor het restant van de Premier League en de druk staat er tegen Sheffield United vol op. „Villa is écht een heel grote club en we móéten er gewoon voor zorgen dat we in de Premier League blijven. Het is ons geraden ook om niet te degraderen”, zegt de oud-speler van Ajax.