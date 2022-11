CAS aan zet: speelt Oranje op WK nou wel of niet tegen Ecuador?

De voetbalbonden van Chili en Peru stapten eind september naar het CAS omdat ze het niet eens zijn met het besluit van de mondiale voetbalbond FIFA in de zaak rond Byron Castillo. Deze verdediger deed in de WK-kwalificatie mee bij Ecuador, maar volgens de Chileense bond was dat illegaal. Chili beweert dat uit documenten zou blijken dat Castillo in 1995 in Colombia is geboren en niet, zoals vermeld op zijn officiële documenten, in 1998 in een stad in Ecuador. De FIFA wees de protesten van Chili en ook die van Peru echter af.

Ecuador eindigde in de Zuid-Amerikaanse kwalificatiereeks als vierde en kwalificeerde zich zo rechtstreeks voor de mondiale eindronde in Qatar. Peru werd vijfde en legde het vervolgens in een intercontinentale play-off om een WK-ticket af tegen Australië. Chili werd zevende.

Ecuador speelt op 20 november de openingswedstrijd van het WK tegen Qatar, tenzij het CAS kort voor de start van het toernooi voor een opzienbarende wending in de zaak zorgt.