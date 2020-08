Verlies Kruijswijk doet pijn, maar ambitie Jumbo-Visma onveranderd

Steven Kruijswijk is hevig teleurgesteld dat hij zich moet afmelden voor de Tour de France. De Brabander hoopt nu op tijd fit te zijn om te vlammen in de Giro d’Italia. Ⓒ foto EPA

AMSTERDAM - Jumbo-Visma start op 29 augustus met Tom Dumoulin en Primoz Roglic nog altijd als favoriet voor de eindzege in de Tour de France, maar het verlies van Steven Kruijswijk doet pijn. De 33-jarige Brabander eindigde vorig jaar niet voor niets als derde in de Ronde van Frankrijk en had misschien wel de sleutel in handen voor de Nederlandse topploeg om het ultieme doel van 2020 waar te maken: met het geel Parijs binnenrijden.