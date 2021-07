Nederlandse ambassade steunt sporters in Tokio met ballonnenactie

Op de boot, die een rondje maakte om het dorp waar vrijwel alle atleten en begeleiders verblijven, hing een spandoek met een aanmoediging in het Nederlands (Hup TeamNL). De ambassade had daarnaast een spandoek laten maken met daarop in het Japans een dankwoord aan het gastland van de Spelen.

Het mondiale sportevenement wordt zonder publiek afgewerkt. In Tokio is geen publiek welkom bij de sportwedstrijden. Op sommige locaties in andere steden mogen wel beperkte aantallen Japanse fans naar binnen. De ambassade zegt met de ballonnenactie de sporters van TeamNL op een alternatieve manier te willen ondersteunen.

De Nederlandse ploeg op de Spelen bestaat uit 288 sporters. Vier van hen (Candy Jacobs, Reshmie Oogink, Finn Florijn en Jean-Julien Rojer) zitten momenteel elders in Tokio in quarantaine, omdat ze positief hebben getest op het coronavirus.

Sportkoepel NOC*NSF schakelde dinsdag de hulp van de ambassadeur in om de situatie voor de sporters in het quarantainehotel iets te verbeteren. Ze mogen nu één keer per dag hun kamer af, om gezamenlijk in een grotere kamer waarvan het raam open kan wat buitenlucht op te snuiven. Dat gebeurt onder toezicht van een staflid van TeamNL.

