Actute hernia voor Zeljko Petrovic: Willem II-coach niet bij duel met FC Utrecht

Petrovic moet een kleine ingreep in het ziekenhuis ondergaan om van de hernia te kunnen herstellen. Assistent-trainer Gery Vink is tegen FC Utrecht hoofdtrainer. Kort nadat Petrovic van Feyenoord was overgekomen om bij Willem II de ontslagen Adrie Koster op te volgen, gingen de Tilburgers in eigen huis met 6-0 onderuit tegen FC Utrecht.

De coach was daardoor meer dan gebrand om zaterdagavond met zijn ploeg revanche te nemen in de Galgenwaard. Willem II staat na dertig speelronden op de vijftiende plaats, met een punt voorsprong op nummer 16 FC Emmen. De nummer 16 moet aan het einde van het seizoen play-offs spelen voor een langer verblijf in de Eredivisie.

