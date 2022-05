President Zelenski krijgt hulp van voetbalheld Shevchenko

De voormalig aanvaller van onder meer Dinamo Kiev, AC Milan, Chelsea en het Oekraïens voetbalelftal is benoemd tot eerste ambassadeur van het zogenoemde United24, een initiatief om donaties in te zamelen voor de restauratie en ontwikkeling van Oekraïne.

„Andriy heeft met zijn werk en sportieve prestaties veel vertrouwen gekregen op het internationale toneel”, schreef Volodimir Zelenski, de president van Oekraïne, over de aanstelling van de oud-voetballer.

„Hij heeft nu een nieuwe missie: de wereld vertellen over de gebeurtenissen in Oekraïne en zijn autoriteit gebruiken om de internationale hulp aan onze staat te vergroten. Ik weet zeker dat het zal werken”, voegde Zelenski daaraan toe.

Shevchenko wordt beschouwd als de beste Oekraïense speler ooit. Hij kwam 111 keer uit voor het nationale elftal waarin hij 48 keer scoorde. Tot augustus vorig jaar was hij bondscoach van de nationale ploeg. Na vijf jaar in dienst te zijn geweest kondigde hij zijn afscheid aan. Volgens de oud-voetballer was het „mooi geweest.” Oleksandr Petrakov volgde hem op als bondscoach.