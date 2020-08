’Rookie mistake’ smet op verder volwassen debuut Rinus van Kalmthout in Indy 500

Rinus van Kalmthout kon zich na zijn debuut in de Indy 500 wel voor zijn kop slaan. De 19-jarige Nederlander was de 104e editie van The Greatest Spectacle in Racing als vierde begonnen, maar finishte op de Indianapolis Motor Speedway slechts als 20e. En dat kon hij alleen zichzelf kwalijk nemen. Met een pijnlijk moment in de pit vergooide de Hoofddorper zijn kansen. Toch waren er voor de nieuwkomer wel degelijk aanknopingspunten.