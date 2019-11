Ajax-beul Spurs wijst trainer de deur

Vorig seizoen haalde Tottenham onder leiding van Pochettino nog de finale van de Champions League. Daarin werd verloren van Liverpool. In de halve eindstrijd rekende de club af met Ajax.

„We vinden het zeker niet makkelijk om deze beslissing te nemen, maar de resultaten in de Premier League aan het einde van vorig seizoen en het begin van dit seizoen zijn zeer teleurstellend”, meldt voorzitter Daniel Levy.

De 47-jarige Pochettino kwam in 2014 over van Southampton. Daarvoor had hij de Spaanse club Espanyol onder zijn hoede.