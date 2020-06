Peter Sagan zet in op groene én roze trui

Peter Sagan mikt dit jaar wederom op de groene trui, die hij al zeven keer won. Ⓒ EPA

AMSTERDAM - Het ontbrak Peter Sagan de afgelopen drie maanden weleens aan energie, zo bekent de drievoudig wereldkampioen op de weg dat de coronacrisis er ook bij hem heeft ingehakt. Als bevrijd klinkt de veelzijdige renner vanuit het Oostenrijkse Sölden, waar hij met zijn ploeg BORA-hansgrohe na het openstellen van de grenzen meteen naartoe trok voor een hoogtestage. ,,Ik was niet depressief, maar het was wel zwaar. Ik ben blij dat we dit soort dingen weer kunnen doen.”