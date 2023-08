Vitesse wint eerste wedstrijd van Eredivisie-seizoen in Volendam

De toeschouwers thuis en in Volendam op de tribunes hoefden niet lang op het eerste Eredivisie-doelpunt van het seizoen te wachten. Al in de tiende minuut nam Robert Mühren dat voor zijn rekening. De 34-jarige aanvaller profiteerde van een mooie assist van Bilal Ould-Chikh.

De Noord-Hollanders hadden vrijdagavond niet de beschikking over Carel Eiting. De middenvelder, die zich beroept op een afspraak over een vertrekclausule en wil verkassen naar FC Twente, meldde zich ziek. Het was al de tweede keer dat Eiting zich ziek meldt uit onvrede over de gang van zaken. Eerder deed hij dit ook al voor de oefenwedstrijd tegen KV Kortrijk in de voorbereiding.

Bekijk hier de openingstreffer.

Voor Volendam eindigde een prima eerste helft toch nog in mineur. Mühren haalde veel te hard door op een tegenstander en moest nadat de VAR arbiter Dennis Higler naar de kant had geroepen vertrekken. Higler twijfelde geen moment toen hij de lompe ingreep van de Volendammer zag: rood.

De gelijkmaker en de winnende goal

In de tweede helft kreeg de thuisploeg nog een tegenvaller te verweken, want na een uurtje viel de onvermijdelijke tegentreffer. Door het numerieke ondertal kwam Volendam aan aanvallen nauwelijks meer toe. Mathijs Tielemans zorgde na een uur voor de gelijkmaker. Vlak voor tijd zorgde Marco van Ginkel voor de winnende treffer van de gasten.