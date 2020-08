Daley Blind over vertrekkers: ’Iedereen moet zijn eigen pad kiezen’

„Mijn partners in het centrum verlaten me telkens. Ik vind het alleen maar mooi voor Joël. Hij wilde al langer een keer een avontuur meemaken. Dit is een mooie club in de Premier League, ik gun het hem van harte. Maar ik ga hem wel missen in het centrum, net zoals ik daarvoor Matthijs (de Ligt, red.) miste”, aldus Blind.

De routinier heeft er alle vertrouwen in dat hij voor het derde jaar op rij een klik gaat krijgen met zijn nieuwe partner achterin. „Joël kende ik al langer, dus met hem was er meteen de klik en het jaar ervoor is die met Matthijs langzaam gegroeid en werd die steeds beter. Nu gaat die ongetwijfeld ook weer groeien met Schuurs of Timber of welke keuze de trainer daar ook maakt.”

Het succeselftal van 2018/2019, het jaar waarin Ajax nipt naast de finale van de Champions League greep, valt inmiddels steeds meer uit elkaar. Ook nu dreigen nog belangrijke steunpilaren te vertrekken. Blind voelt zich niet geroepen een beroep op hen te doen om nog een seizoen te blijven. „Ik vind dat best lastig. Ik vind het heel privé. Het is iemand anders zijn carrière. Ik kan alleen maar zeggen dat ik het fijn zou vinden als hij een jaar langer zou blijven. Maar mijn advies zal altijd zijn: ’Als jij het gevoel hebt dat je er klaar voor bent, dan moet je de stap maken.’ Iedereen moet daarin zijn eigen pad kiezen. Ik zou het fantastisch vinden als de groep zo lang mogelijk bijeen blijft, maar ik gun hen de transfer net zo goed.”