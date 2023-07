Pijnlijke uitglijder Dirk van Duijvenbode bij World Matchplay

Dat terwijl Van Duijvenbode vanaf de start een uitstekend niveau haalde. Hij stootte direct door naar een 3-0 voorsprong, met een fenomenale 132-finish, via de bull, triple 19 en bull’s eye. De topdarter uit ’s Gravenzande gaf Humphries geen kans. Toen de Engelsman terugkwam tot 2-3, knalde hij er met een 147-finish nog eens overheen.

Humphries kwam later terug tot 5-5, maar zag Van Duijvenbode na de break uitlopen tot 8-5, met een 84-finish waarbij hij twee keer de dubbel 19 raakte. Met een 10-darter gooide Van Duijvenbode zich naar 10-7 en op koers richting de beslissende leg. Maar Humphries kwam nog terug tot 10-9. Het zou toch niet weer zo zijn dat Van Duijvenbode in de slotfase opnieuw een zeker lijkende overwinning weg zou gooien? Op die manier gingen er twee titels in de Eurotour aan hem voorbij dit jaar…

Comeback

Maar waar Van Duijvenbode dubbel 8 miste, zijn eerste matchdart, gaf hij tegelijkertijd Humphries de kans een verlenging af te dwingen. De Engelsman faalde niet op een finish van 59: 10-10. Maar met de rug in de touwen is Van Duijvenbode wel vaker op zijn best. Met een schitterende 170-finish gaf hij Humphries in de eerste leg van de verlenging een enorme dreun, zo leek het, tot ontlading van Van Duijvenbode zelf.

Tijd om het karwei af te maken, dacht de nummer elf van de wereld, maar in de leg die volgde gaf hij niet thuis. Humphries kwam opnieuw langszij: 11-11. Op 12-12 dreigde Van Duijvenbode zijn eigen leg weg te geven, maar toen Humphries op een finish van 88 stond, knalde hij er een 180’er tegenaan. Humphries bezweek niet onder de druk en Van Duijvenbode kwam op achterstand: 13-12. Een leg later was het gedaan.

Van Duijvenbode won zijn eerste partij van het toernooi, tegen de Belg Kim Huybrechts, nog wel na verlenging.

Eerder in het toernooi werden Michael van Gerwen (tegen Brendan Dolan), Raymond van Barneveld (tegen Ryan Searle) en Danny Noppert, die bij de laatste 16 van Nathan Aspinall verloor, al naar huis gestuurd.