Wie stopt Sloveense veelvraat in Waalse Pijl en ’Luik’? Tadej Pogacar jaagt op befaamde hattrick

Door Hans Ruggenberg

Tadej Pogacar is na zijn overwinningen in de Ronde van Vlaanderen en de Amstel Gold Race vandaag de te kloppen man in de Waalse Pijl. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Na zijn demonstratie in de Amstel Gold Race is Tadej Pogacar op jacht naar de befaamde hattrick in het ’Ardense’ drieluik. Slechts drie coureurs slaagden erin om in één week deze trilogie te voltooien: Davide Rebellin (2004), Philippe Gilbert (2011) en Anna van der Breggen (2017). De concurrenten zijn de wanhoop nog net niet nabij, maar het antwoord op de vraag hoe de Supersloveen van zijn doel af te houden is, moeten ze vooralsnog schuldig blijven. „Als ik al wist hoe ik Tadej moet kloppen, dan ga ik dat zeker niet vertellen”, zegt Tom Pidcock, die afgelopen zondag in de Gold Race op dik twee minuten van Pogi derde werd.