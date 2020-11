’EK en WK voetbal straks beslist op de operatietafel’

Alle voetballers zijn in één ruk doorgegaan met de competitie, de internationals hebben een extra lading vriendschappelijke interlands op hun bord gekregen, kennen geen winterstop en hebben meteen na dit seizoen het EK op het programma.

Ribbans, die intensief de ontwikkelingen van Wijnaldums club Liverpool volgt, vertelt: „Hoe verfrissend iedereen de agressieve, aanvallende stijl van Liverpool ook vindt sinds Jürgen Klopp aan het roer staat, de realiteit is dat de voetballers echt slijtage en scheuringen in het spierstelsel meemaken. Die stijl van voetballen kan wel, maar er is te weinig tijd voor herstel en te weinig rust voor het lichaam.”

Ribbans ziet een explosie van blessures bij vooral Liverpool. „Maar het zal niet bij Liverpool blijven. Dit is nog maar het topje van de ijsberg wat we nu ervaren. De clubs hebben geen normale voorbereiding gehad, een rustperiode is ook niet mogelijk voordat het EK begint.”

De professor, die in 1999 het in stukken gebroken been van Michael Schumacher repareerde na diens crash op Silverstone, voorspelt dat door de hectische coronaperiode met het naar 2021 doorgeschoven EK en WK in Qatar (meteen een jaar erna, 2022, red.) alle schadelijke gevolgen pas echt zichtbaar worden.

Ribbans, 65 jaar oud en met veel ervaring in de medische staf van rugby- en voetbalploegen: „In de komende twee seizoenen zullen we zien dat de Champions League, de nationale competities, het EK en zelfs het WK in de fysioruimte of op de operatietafels van orthopedisch chirurgen worden beslist. Maar is dat nog sport?”