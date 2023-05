Bayern met basisspeler Gravenberch maakt geen fout, Leipzig klimt naar plek drie

Na ruim een uur kwam Bayern München op voorsprong. Serge Gnabry scoorde van dichtbij, nadat de bal na een voorzet van Sadio Mané min of meer per toeval voor zijn voeten kwam. Zo'n 10 minuten later liep de titelverdediger verder uit. Leroy Sané trof het doel, na voorbereidend werk van voormalig Ajacied Noussair Mazraoui. In de 87e minuut scoorde Niklas Schmidt nog voor de thuisclub.

Ryan Gravenberch was basisspeler bij Bayern München, evenals Matthijs de Ligt en Mazraoui. Daley Blind bleef op de bank.

Leipzig profiteert van misstap Union Berlin

RB Leipzig komt steeds dichter bij een plaats die recht geeft op het spelen in de Champions League volgend seizoen. De formatie van coach Marco Rose won zaterdag bij SC Freiburg: 0-1. Aangezien 1. FC Union Berlin onderuitging bij FC Augsburg (1-0), klom Leipzig van de vijfde naar de derde plaats.

Halverwege de tweede helft kwam Leipzig op voorsprong. Kevin Kampl scoorde, nadat hij de bal na een onbedoelde combinatie met een tegenstander voor het inschieten kreeg. Oranje-international Mark Flekken stond in het doel bij Freiburg, dat nu vijfde staat. De eerste vier van Duitsland gaan de Champions League in.

Kevin Kampl viert zijn goal voor RB Leipzig. Ⓒ ANP/HH

Beide elftallen troffen elkaar eerder in de week ook al in de halve finale van het bekertoernooi. Dat duel won Leipzig met maar liefst 5-1. De Kroaat Dion Beljo zette Augsburg tegen Union Berlin kort na de hervatting op voorsprong, op aangeven van Ruben Vargas. Danilho Doekhi en Sheraldo Becker speelden mee bij Union Berlin, Jeffrey Gouweleeuw was de aanvoerder bij de thuisclub.

Union blijft door zege op Brugge in titelrace in België

Union Sint-Gillis heeft zich hersteld van de nederlaag tegen Antwerp in de play-offs om de Belgische titel. De club uit Brussel won met 2-1 bij Club Brugge en is door de zege in punten gelijkgekomen met koploper Racing Genk.

Genk speelt zondag bij Antwerp de tweede wedstrijd in de play-offs. Genk en Union hebben 41 punten. Antwerp heeft er 39. Titelverdediger Brugge staat vierde met 30 punten.

Victor Boniface opende de score voor de bezoekers in het Jan Breydelstadion. Na een lange pass van Siebe Van der Heyden draaide de spits zich vrij en schoot rechtsonder binnen. Simon Adingra maakte kort na de rust 2-0 met een schot dat van richting werd veranderd waardoor doelman Simon Mignolet de bal niet meer voldoende kon keren.

Union voorkwam daarna een treffer van Ferran Jutglà en leek zelf op 3-0 te komen. Het tweede doelpunt van Boniface werd echter afgekeurd wegens buitenspel. Hans Vanaken scoorde nog voor Brugge in de extra tijd.