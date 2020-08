Jumbo-Visma-kopman Primoz Roglic geeft op in Dauphiné

Dat meldde team Jumbo-Visma zelf via Twitter voorafgaand aan de laatste etappe van de Dauphiné. „Naar aanleiding van de valpartij van gisteren (zaterdag, red.) zal Primoz Roglic - de leider van het algemeen klassement en puntenklassement - niet van start gaan op de slotdag”, aldus de Nederlandse wielerploeg. „De ontwikkeling van zijn blessures zullen uitwijzen wat de plannen zullen zijn voor de aankomende koersen.”

De 30-jarige Roglic kwam zaterdag niet ongeschonden over de finish. Hij was dus tegen de grond gegaan en had schaafwonden op een arm en been. Zijn ploeggenoot Steven Kruijswijk kwam al eerder ten val in de etappe en haalde in tegenstelling tot zijn ploegmakker de finishlijn niet. Hij liep tijdens een valpartij een ontwrichte schouder op en moest afstappen.

Of de Tour in gevaar komt voor beide renners blijft de vraag. Kruijswijk liet eerder op de zondag weten dat het zal afhangen van de ontwikkeling van zijn herstel. De Ronde van Frankrijk gaat over twee weken, op zaterdag 29 augustus, van start.

Door de opgave van Roglic wordt de Fransman Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) de nieuwe klassementsleider, met een voorsprong van tien seconden op zijn eerste achtervolger, zijn landgenoot Guillaume Martin.De slotetappe van het Critérium du Dauphiné voert de renners over 153 kilometer tussen start- en aankomstplaats Megève over liefst acht beklimmingen.

’Renners niet blijven blootstellen aan gevaren’

Het peloton liet zondag zijn stem horen voor de start. Na protest van de renners en hun vakbond werden de eerste 10 kilometer van de slotrit, die in dalende lijn gingen, geneutraliseerd.

„De renners, samen met CPA, hebben gevraagd om de eerste 10 dalende kilometers van de vijfde rit van de Dauphin te neutraliseren”, meldde rennersvakbond CPA. Omdat enkele renners met materiaalpech te maken kregen tijdens die neutralisatie, werd de rit pas 26 minuten na de officieuze start effectief in gang gevlagd.

Steven Kruijswijk Ⓒ ANP/HH

Teambaas Richard Plugge van Jumbo-Visma is het vertrouwen in de UCI verloren als het gaat om veiligheid. Dat zei hij in gesprek met de NOS, voorafgaand aan de laatste etappe van Critérium du Dauphiné. Volgens Plugge moeten de wedstrijden veiliger worden voor de renners. De manager pleit ervoor om de controles door een extern bedrijf te laten uitvoeren.

„Het moet gewoon anders. Onze helm wordt duizend keer getest, maar bij een parcours zegt de UCI al snel: het zal wel. Dat is niet oké”, aldus Plugge. „Ik heb hier veel over gesproken met andere ploegleiders en we zeggen allemaal: we kunnen onze renners niet blijven blootstellen aan gevaren. Het is nu wel een keer klaar. We hebben geen vertrouwen meer in de controle die de UCI zelf doet. Het moet veiliger voor onze renners.”