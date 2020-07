Max Verstappen: ’Geven niet op, maar titel ook in 2021 niet reëel’

Max Verstappen op de persconferentie voor de Britse GP Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - In het jaar dat Max Verstappen zijn eerste wereldtitel had willen winnen, draait het vooralsnog om leren. Zijn team Red Bull Racing zit nog in de schoolbanken om de RB16 goed te kunnen begrijpen, terwijl er al drie examens zijn afgelegd. En Verstappen beseft ook dat er voorlopig geen einde gaat komen aan de dominantie van Mercedes.