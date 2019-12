Wüst grijpt naast goud op 1500 meter

De verrassende Canadese behaalde haar eerste wereldbekermedaille ooit op de 1500 meter. Ze had vrijdag ook al de 5000 meter op haar naam geschreven. Blondin wordt sinds vorig jaar getraind door de Friese coach Remmelt Eldering, de man die bij de Winterspelen van Zuid-Korea in 2018 nieuwkomer Esmee Visser naar sensationeel olympisch goud op de 5000 meter leidde.

De Amerikaanse Brittany Bowe eindigde als derde in Kazachstan met een tijd van 1.55,96. Antoinette de Jong belandde op de vierde plek met een tijd van 1.56,23. Melissa Wijfje reed de zevende tijd (1.56,83) en Reina Anema kwam uit op de dertiende plaats (1.58,94).

„Mijn rit was oké, maar niet meer dan dat”, reageerde Wüst bij de NOS. „Ik opende goed, maar reed daarna iets te ’chill’. Maar met zilver mag ik niet klagen. Dat zou ik wel doen als het een WK was geweest. Ik ben niet verbaasd over Blondin. Ze rijdt dit seizoen gewoon heel sterk.”

Jorien ter Mors meldde zich af voor de 1500 meter. De drievoudig olympisch kampioene voelde zich niet helemaal fit. Ze moest eerder in Nur-Sultan op de 1000 meter (achtste) en 500 meter (veertiende) al met een bijrol genoegen nemen. Blondin nam in de A-divisie dankbaar haar plaats op de schaatsmijl in en zette in de eerste rit meteen een toptijd en tevens een baanrecord neer.

Ter Mors liet zaterdag bij de NOS weten dat ze wat mentale problemen heeft vanwege de breuk met haar vriend. Ook heeft ze nog steeds last van haar rechterknie waaraan ze in de herfst van 2018 een operatie onderging. De Japanse topper Miho Takagi, wereldrecordhoudster op de 1500 meter (1.49,84), verscheen in Kazachstan evenmin aan de start.