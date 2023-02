Premium Het beste van De Telegraaf

Exclusief interview: ras-Ajacied kent situatie van nieuwe trainer Frank de Boer: ’Ajax-dna Heitinga is belangrijk’

Door Mike Verweij Kopieer naar clipboard

Frank de Boer, hier in zijn geliefde Monnickendam, weet als geen ander hoe het is om als onervaren trainer in te stappen bij Ajax. Ⓒ RENÉ BOUWMAN

Niemand in Nederland kan zich op dit moment beter in John Heitinga verplaatsen dan Frank de Boer. De 112-voudig international werd in december 2010 in het diepe gegooid, nadat Martin Jol zijn congé kreeg. Drieënhalf jaar later was Ajax de derde ster en vier kampioensschalen rijker. Heitinga zal er blind voor tekenen.