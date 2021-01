Frankfurt kiest Luka Jovic, niet Joshua Zirkzee of Sam Lammers

De 23-jarige international ging in 2019 voor 60 miljoen euro van Frankfurt naar Madrid, maar Jovic wist in de Spaanse hoofdstad geen basisplaats te veroveren.

„Als alles rond komt, dan is Luka snel terug bij ons”, zei technisch directeur Fredi Bobic rond de met 4-1 verloren bekerwedstrijd tegen Bayer Leverkusen. „We moeten nog het één en ander regelen, zoals de medische keuring. Jovic speelt dan op huurbasis tot de zomer bij ons.”

Frankfurt zocht een vervanger voor Dost, die onlangs overstapte naar de Belgische kampioen Club Brugge. Onder anderen Joshua Zirkzee (Bayern München) en Sam Lammers (Atalanta) werden genoemd, maar de nummer 9 van de Bundesliga kwam uit bij Jovic. De Serviër speelde dit seizoen pas vier competitieduels voor Real. In zijn eerste jaar in Madrid tekende hij in zeventien wedstrijden voor twee treffers. Voor Frankfurt had Jovic in twee jaar 25 competitiedoelpunten gemaakt.

Bekijk ook: Bayern München hekelt houding van Joshua Zirkzee