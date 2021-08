Ranomi Kromowidjojo: ’Dit is de mooiste vierde plek ooit’

Ze vervolgt: „Je staat er wel gewoon. Je eigen race doen en gewoon knallen. Ik was lekker aan het zwemmen. Ja, dit is het. Je moet je eigen ding doen en hopen dat er niemand sneller is. Hier staat een andere Ranomi dan vijf jaar geleden”, zegt ze tegenover de NOS.

Wat is haar gevoel van deze Spelen? „Dat ik niet met een medaille naar huis ga. Daar moet je maar mee leren leven. Ik wist dat ik bij de wereldtop hoorde, maar ik zit niet bij de top drie. Dit hoofdstuk sluiten we af, maar of er een nieuw boek komt weet ik nog niet.”